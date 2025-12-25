  • İSTANBUL
T.C. İSTANBUL 33. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 33. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İSTANBUL 33. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı: 2025/187 Esas
04.11.2025

Konu: Gaiplik İlanı

ASYA YANGIN tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SAMET BARIŞ KAYGUSUZ'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.11.2025

GAİP
TC KİMLİK NO : 41506497826
ADI SOYADI : SAMET BARIŞ KAYGUSUZ
BABA ADI : FEYZULLAH
ANA ADI : ASYA
DOĞUM TARİHİ : 11/01/2000
DOĞUM YERİ : ESENLER

#ilangovtr

Basın No: ILN02368581