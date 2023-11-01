T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/165 Esas

KARAR NO : 2023/569



Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/10/2023 tarihli ilamı ile 86/1, 87/3 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Aişe oğlu, 27/08/1991 doğumlu, ALI WAKED tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla Zabıt Katibine bir beyanda bulunulması suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, süresinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 30.10.2023

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Basın No: ILN01921058