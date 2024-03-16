T.C. İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48145718-2023/229-Ceza Dava Dosyası

İLAN KARARI

Silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, konutta, gece vaktinde yağma, Cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar Cüneyt ÇELİK ve Alaa ALABED hakkında mahkememize açılan kamu davasında, "Her ne kadar sanıklar Alaa ALABED ve Cüneyt ÇELİK hakkında "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, konutta, gece vaktinde yağma ve cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanıkların üzerlerine yüklenen suçları işlediklerini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de gözetilerek üzerlerine yüklenen suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine" karar verilmiş olup, müştekinin dosyamıza yansıyan bir adresinin bulunmaması nedeniyle adres araştırması sonucunda herhangi bir kayda rastlanılmadığı anlaşılmakla gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince mahkememizin 19/12/2023 tarih ve 2023/229 Esas, 2023/369 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 13/03/2024

MÜŞTEKİ: THAMER KADHIM HUSSEIN AL SULTANI-Kadhım Husseın ve Kameela Taqı oğlu, 1968 Irak doğumlu.

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Basın No: ILN02002830