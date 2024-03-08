T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/236 Esas

DAVACI : AKAN ABDULA

DAVALI : OĞUZHAN ATSIZ

Davacı Oğuzhan Atsız'a tebligat yerine geçmek üzere;

Mahkememiz'e davacı Akan Abdula tarafından sunulan dava dilekçesi ile; Davalının''@oguzzatsiz'' adli twitter hesabı üzerinden davacının fotoğrafını paylaşarak "Bu arkadaşımız CHP’den 49 milyon lira reklam parası alıp, karşılığında mutfak videosu çekti. Seçim bitince de yurtdışına tüydü. "şeklinde twit atarak davacının itibarını ve kişilik haklarını zedeleyen yorumlar yaptığını, davalının suç da teşkil eden bu eylemine karşılık İStanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/132065 Sor. Numaralı dosyası açıldığını, kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle 15.000,00-TL manevi tazminatın fiilin gerçekleştirildiği tarihten itibaren işleyecek kanunu faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere HMK.122 md. gereğince 2 hafta içerisinde HMK.121 ve 129 md.lerine göre düzenleyeceğiniz davaya cevap dilekçesini HMK'nin 126.md. gereğince mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde HMK.128.md. gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ihtar olunur.

Dava Dilekçesi ve Tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr

Basın No: ILN01997664