T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/575 Esas

KARAR NO : 2020/472



Göçmen kaçakçılığı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2020 tarihli ilamı ile göçmen kaçakçılığı suçundan BERAATİNE karar verilen Mohammed ve Akten oğlu, 1998 Irak doğumlu, Irak uyruklu ZHIWAR MOHAMMED HAMA SALIH tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmekle;



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, ayrıca C.Savcısı tarafından beraat kararına karşı istinaf süre tutum talebinde bulunulup bilahare sanık lehine istinaf talebinden vazgeçildiğinden, aynı usulle C.Savcısının istinaf talebine karşı beyanda bulunulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.09.2023

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Basın No: ILN01888483