T.C. İSTANBUL 31. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS No: 2022/25

İLAN

İstanbul 31. İcra Ceza Mahkemesinin 2022/25 esas numaralı dosyasında şikayetçi İstanbul Faktoring A.Ş.'nin 30/09/2021 tarihli şikayet dilekçesinde özetle Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. Galatasaray Şubesi'ne ait, 1231052 seri numaralı, 10/09/2021 keşide tarihli, 29.760 TL çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Şahmar Gıda Nakliyat Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. yetkilileri Azad Huseynov'un cezalandırılmasını talep ettiği, yapılan tebligatların bila ikmal dönmesi üzerine yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bilinmemesi nedeniyle Mahkememizce duruşması 17/09/2024 günü saat: 10;00'a bırakılan dosyamızda " CMK 195 ve 253, İİK 349.md. gereğince suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği " hususları işbu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Azad Huseynov'a tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02001721