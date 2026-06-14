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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/64 Esas
21.02.2025

İSTANBUL ASLİYE 30. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
GAİBE VE 3. ŞAHISLARA

Davacı , VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

 

Dava konusu, " İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çarşı Mahallesi, Ortakazazlar ve Keseciler Sokağında bulunan 2729 Ada, 30 Parsel sayılı, 15,75 m² yüzölçümlü , 625000/6300000 hisseli " taşınmazın maliki olan Tahir Oğlu Hasan Şemsettin Ümman'ın dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2024/64 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliklerine/ gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunun 33/2 maddesi ve 713. Maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 

#ilangovtr

Basın No: ILN02357945