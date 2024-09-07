T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ
2024-09-07 00:12:00 -
T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/6 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.500.000,00
|1
|Taşıt
|34ERY070 Plakalı , 2020 Model , BMW Marka , 10206083 Motor No'lu , WBAAE4107LCE78950 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:59
04/09/2024
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02085675