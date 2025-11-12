T.C. İSTANBUL 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No: 2025/41

Duruşma Tarihi: 14/01/2026 günü saat 10:10

Davacı alacaklı QNB Bank A.Ş. tarafından davalı 3. kişi Chef And Co Dayanıklı ... Şti. ile davalı 3. kişi İpek Gıda Dayanıklı ... Şti. ve davalı borçlu Haşim Erhan Abaz ile Ataköy Dayanıklı ... Şti. aleyhine açılan şikayet/istihkak davasının dava dilekçesinde özetle; İstanbul 27. İcra Dairesi 2023/39779 E. sayılı dosyası aracılığıyla 06.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen haciz esnasında istihkak iddiası ileri sürüldüğü, dosya borçlusu Haşim Erhan Abaz ve istihkak iddia eden (3. kişiler) arasında danışıklı müşterek muvazaalı faaliyet olduğunu, borçlular ile istihkak müddeisi üçüncü şahısların organik bağ içinde olduklarını iddia ederek müdürlüğün İİK md. 99 kararının kaldırılmasını, aksi takdirde istihkak davası olarak devam edilerek İİK m.97 kapsamında davanın kabul edilerek istihkak iddiasının reddine, %20 kötüniyet tazminatına hükmedilmesine, karar verilmesinin talep edildiği, gönderilen tüm tebligatlara rağmen dava dilekçesi ve duruşma günü davalı borçlu Haşim Erhan Abaz'a tebliğ edilemediğinden işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, tebliğ işlemin yapılmış sayılmasına, tebliğden itibaren 2 hafta kesin süre içinde HMK'nın127 vd. maddeleri kapsamında cevap dilekçesi sunabileceğinin delillerini ibraz edebileceğinin, yeni duruşma tarihinin 14/01/2026 günü saat 10:10'a bırakıldığı hususu ile dava dilekçesinin davalı borçlu Haşim Erhan Abaz'a tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02331700