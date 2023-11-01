T.C. İSTANBUL 3. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO :2023/66

İ L A N

İstanbul 3. İcra Ceza Mahkemesinin 2023/66 Esas numaralı dosyasında şikayetçi Deniz Faktoring A.Ş'nin 29/05/2023 tarihli şikayet dilekçesinde özetle Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Samsun Şubesi'ne ait, 4511475 seri numaralı, 08.05.2023 keşide tarihli, 36.000,00TL bedelli çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Ramarka Tarım Gıda Ürünleri Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Inga MAISURADZE'nin cezalandırılmasını talep ettiği, yapılan tebligatların bila ikmal dönmesi üzerine yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bilinmemesi nedeniyle, mahkememizce duruşması 27/12/2023 Günü saat 14:49'a bırakılan dosyamızda " CMK 195 ve 253, İİK 349.md. gereğince suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği " hususları işbu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Inga MAISURADZE'a tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01921081