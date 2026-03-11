T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2025/343 Esas
KARAR NO: 2026/45
Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2026 tarihli ilamı ile SSÇ Hatice Kardelen ÖZER hakkında hakkında Beraat kararına hükmedilmiş olup; Aleksandr ve Olga kızı, 1994 Türkmenistan doğumlu, Müşteki ANASTASIYA IVANUSHKINA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/03/2026
