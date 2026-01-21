T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2025/250 Esas

KARAR NO: 2025/425

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile SSÇler Seher UYSAL ve Müzeyyen ÖZMUT hakkında muhkumiyetlerine karar verilmiş ve SSÇ müdafiileri kararı istinaf etmiştir. Ramiz ve Xatun kızı, 1984 d.lu ZEHRA AXUNDOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 15/01/2026

