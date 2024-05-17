T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/115 Esas

KARAR NO : 2024/175

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇ hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/04/2024 tarihli ilamı ile neticeten 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Shabon ve Khaticha'dan olma, 08/03/1998 Tacikistan doğumlu MÜŞTEKİ JOMI SAIDOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 14.05.2024

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Basın No: ILN02033156