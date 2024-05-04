T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/386 Esas

KARAR NO : 2024/27

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.01.2024 tarihli ilamı ile SSÇ Tülay Seymaner hakkında 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Mostafa ve Mitra kızı, 1983 İran doğumlu, müşteki FATEMEH BEHESHTI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve suça sürüklenen çocuk müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 29.04.2024

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Basın No: ILN02024853