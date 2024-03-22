T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/193 Esas

KARAR NO : 2023/487

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/09/2023 tarihli ilamı ile 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), 3 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, olayın özelliği gözönüne alınarak herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Narin kızı, 18/07/2003 Kafar doğumlu, ZİNDANA ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, katılan vekilinin itiraz dilekçesi edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 15.03.2024

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Basın No: ILN02006628