T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/199 Esas

KARAR NO : 2023/385 karar



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan SSÇ Naz Küçükboyacı hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/06/2023 tarihli ilamı ile beraatine karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Michael ve Iludmila'dan olma,13/12/2004 doğumlu Darıa Balycheva tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 02.11.2023

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Basın No: ILN01924860