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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-17 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2022/229 Esas
KARAR NO : 2023/284

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/05/2023 tarihli ilamı ile maddesi gereğince Meliha Biskeuit'in 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılan Shokralı ve Khadıja oğlu, 1970 Tahran doğumlu, BIZHAN SOBH DAR tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve suça sürüklenen çocuk müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 üzerindeki gazetelerin birinde ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçeyle veya kaleme beyanla İstanbul bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu İLAN OLUNUR. 14.09.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01892954