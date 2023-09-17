T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/35 Esas

KARAR NO : 2023/317

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda 2023/35 esas ve 2023/317 karar numarası yazılı 16/05/2023 tarihli ilamı ile maddesi gereğince Suça sürüklenen çocuk Naz Mete'nin 3 yıl tecilli hapis cezası ile cezalandırılmasına, suça sürüklenen çocuk Cengizhan Ateşgüneş'in ise 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, İgor ve Galina kızı, 1996 doğumlu, müşteki ANASTASİİA DENİSOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve suça sürüklenen çocuklar müdafilerinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 üzerindeki gazetelerin birinde ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçeyle veya kaleme beyanla İstanbul bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu İLAN OLUNUR. 14.09.2023

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Basın No: ILN01892958