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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-03 00:06:00 -

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
DOSYA NO : 2021/297 Esas
KARAR NO : 2022/398

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/06/2022 tarihli ilamı ile SSÇ Fatma Al Saka hakkında neticeten 6 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,Thamer ve Marem kızı, 13/09/1963 doğumlu,DHUNA AL KHAFAJI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 üzerindeki gazetelerin birinde ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçeyle veya kaleme beyanla İstanbul bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01870946