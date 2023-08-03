T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/594 Esas

KARAR NO : 2023/248

Açıktan Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2023 tarihli ilamı ile SSÇ Ali Davulcu'nun neticeten 1 Yıl 6 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen hüküm Vasıl ve Gergana oğlu, 1972 Bulgaristan doğumlu MÜŞTEKİ IVAYLO SIMEONOV tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 üzerindeki gazetelerin birinde ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçeyle veya kaleme beyanla İstanbul bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01870961