T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizin 2025/13 Esas sayılı dosyasında ...hırsızlık suçundan hakkında HAGB kararı verilen Ahmet ve Yadigar oğlu, 17/06/2012 BEYOĞLU doğumlu SSÇ ALİHAN OĞUZATAK'a gerekçeli karar tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, SSÇ açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize iletilecek dilekçe ile İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 14.07.2026

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Basın No: ILN02510429