T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

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ESAS NO: 2026/455 Esas

Davacı KANALET PETROL MADEN YAPI ENDÜSTRİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MSK GRUP YATIRIM İNŞAAT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı DİRİM ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 03/12/2026 günü saat 14:55'a bırakılmıştır.

İ.İ.K.'nun 177 ve 178. Maddeleri ile atıf yapılan 166/2. maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 23.10.2026

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Basın No: ILN02582044