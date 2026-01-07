T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO: 2025/966 Esas
Davacı Santek Endüstriyel Ürünler Ve Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından davalı Emtek Su Ve Isı Teknolojileri İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan İflas (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipten Doğan İflas (İİK 173)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 05/03/2026 günü saat 14:40'a bırakılmıştır.
İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 31.12.2025
