T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2023-11-04 00:01:00 -
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2023/714 Esas
Karar No : 2023/1006
Karar No : 2023/1006
Resmi Gazete İlanı Müzekkeresi
İ L A N
Yoklama Kaçağı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/09/2023 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen, Ali Hikmet ve Döndü oğlu, 18/09/1996 doğumlu, İstanbul/ Kadıköy nüfusuna kayıtlı ZAFER KARTAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli ilk beş gazeteden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02/11/2023
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Basın No: ILN01923788