T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2023-11-03 00:08:00 -
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Dosya No : 2022/1792 Esas
Karar No : 2023/348
Bakaya suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/03/2023 tarihli ilamı ile Basit Yargılama-A.P.C. kararı verilen, Hüseyin ve Eliz oğlu, 26/05/1998 doğumlu, İstanbul, Fatih, Demirtaş mah/köy nüfusunda kayıtlı AYKUT KORUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli ilk beş gazeteden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.10.2023
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Basın No: ILN01922830