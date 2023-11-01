T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2023-11-01 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2022/1142 Esas
Karar No : 2023/652
Karar No : 2023/652
Resmi Gazete İlanı Müzekkeresi
İ L A N
Yoklama Kaçağı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/05/2023 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen, Ali Hikmet ve Döndü oğlu, 18/09/1996 doğumlu, İstanbul/ Kadıköy nüfusuna kayıtlı ZAFER KARTAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneli ilk beş gazeteden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.10.2023
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Basın No: ILN01921051