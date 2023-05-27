T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/1082 Esas

C.Savcılığı Esas No : 2019/48765

SANIK : NİCHOLAS JOHN K SMİLİE, Nigel ve Karina oğlu, 1988 İNGİLTERE doğumlu,

SUÇ: Esasen Bulundurulması Yasak Olmamakla Beraber Tehlike Arz Edebilecek Aletleri Spor Alanlarına Sokmak

SUÇ YERİ: İstanbul

SUÇ TARİHİ : 03/10/2019

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 07/11/2019 tarih ve 2019/48765 esas sayılı iddianamesi ile eylemine uyan 6222 Sayılı Yasa'nın 12/1-b. maddesi delaletiyle 13/2, 18/1,5-c,6,8,10 ve TCK'nın53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile dava açılmış, suç gereği basit yargılama usulüne kaydı yapılan dosyamızda sanığa "İddianamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde beyan ve savunmalarınızı yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aksi takdirde savunma yapmaktan ve beyan sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,beyan ve savunma için verilen 15 günlük süre dolduktan sonra Mahkememizce duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususları tebliğ ve ihtar olunur" şeklinde tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın resmi gazetede yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıklardan tahsiline dair ilan olunur. 25.05.2023

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Basın No: ILN01836026