T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2022/167

KARAR NO: 2024/373

Sanık Serdar ADAK hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2024 tarihli ilamı ile Silahla Birden Fazla Kişi İle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 5 Yıl Hapis (2 kez) cezasına hükmedilmiş olup,

Hally ve Sebi kızı, 1979 Türkmenistan doğumlu Müşteki Gunca Hudaybydıeva ile Muhammet ve Aybala kızı, 1963 Türkmenistan doğumlu Müşteki Niada Gadjieva tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile Sanığa ait 21/08/2025 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 10.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02332210