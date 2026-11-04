T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
DAVALILAR: FATMA YILDIRIM -58609175810
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile duruşma günü, bilirkişi raporu ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 11/12/2026 günü saat: 11:20 olup, Cevap dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde verilmesi, dilekçenizin tüm delillerinin açıkça ve hangi vakıanın delil olduğuna, başta yerlerden getirilecek, belgelerin, dosyaların, halinde, davacının dava dilleşkende ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK 127,128,317 maddeleri ile ihtar olunur. el birliği mülkiyetinin devamını hakkı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içerisinde paylaşma davası açmadığı taktirde istem konusu mal üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.” hususu ile bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 27/10/2026
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Basın No: ILN02583921