T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO: 2024/23 Esas
DAVALILAR: BAYRAM ALPER AREL (54415063884)
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce belirtilen adresinize yurtdışı tebligatı yapılmış olup bila iade edildiğinden ve yaptırılan zabıta tahkikatına rağmen açık adresi tespit edilemediğinden adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 10.11.2025
