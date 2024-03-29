T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/604 Esas

KARAR NO : 2023/737

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.1 maddesi gereğince 2 YIL l ay hapis cezası ile cezalandırılan sanık NYAMDAVAA NERGUI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekceli karar tebliğ edilememiştir..

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDE BİRİNİDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanık tarafından hakkında verilen kararlarla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükümlerin kesinleşeceği açıklanıp,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.03.2024

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Basın No: ILN02009877