T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/558 Esas

KARAR NO : 2024/60

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile 4 YIL 2 AY HAPİS,cezası ile cezalandırılan Sened ve Firdevs kızı, 2000 d.lu. BÜŞRA SENED FAUR EL AZİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar emri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İHNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanık tarafından haklarında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükümlerin kesinleşeceği açıklanıp,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2024

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Basın No: ILN02001897