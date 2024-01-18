T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/546 Esas

KARAR NO : 2023/576

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2023 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Havze oğlu, 30/11/1980 doğumlu, Sivas, Merkez, Gazibey mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖMER ÇETİNDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,ve gerekceli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENELİNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE

Kararın tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı nezdinde itiraz isteminde bulunulabileceği, Sanık tarafından hakkında verilen kararlarla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.01.2024

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Basın No: ILN01968736