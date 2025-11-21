T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2024/688

KARAR NO: 2025/545

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2025 tarihli ilamı ile sanıklar ÜMİT FİDAN - ZERDA FİDAN - SELÇUK KURANLI hakkında 6 YIL 3 HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki SHAFONT TALIPJANOVA, (Manap ve Şharofat oğlu, 1983 ÖZBEKİSTAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanıklar müdafilerinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve sanıklar müdafilerinin istinaf dilekçelerinin müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 19.11.2025

Basın No: ILN02339037