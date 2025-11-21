T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/766

KARAR NO : 2025/457

Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.09.2025 tarihli ilamı ile sanık KAAN BAŞPINAR hakkında Hakaret ve Tehdit suçlarından BERAAT kararı Kasten Yaralama suçundan 15000 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki EMILIYA EMINLI, Asıf ve Sevınc kızı, 03/10/1995 AZERBAYCAN doğumlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.19.11.2025

