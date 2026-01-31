T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: 2024/170 Esas

21.11.2025

Konu: 2. GAİPLİK İLANI HK.

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 03/10/2025tarihli celsesinin (2) no.lu ara kararı gereği ikinci gaiplik ilanı yaptırılmasına karar verilmiş olmakla;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1800 ada, 89 parsel sayılı 94,80 m2 mesahalı, Sultan Beyazıt Vakfından icareli“ Arsa” vasıflı taşınmazın tamamının İsmail oğlu İbrahim adına 28.06.1950tarihli kadastro tespitiyle kayıtlı olduğunun tapu kaydının tetkikinden anlaşıldığı, taşınmazın tapu kayıtları üzerinde ve mahallinde yapılan araştırmada uzun zamandan beri sahipsiz kaldığı, mutasarrıfları tarafından bugüne kadar intikal talebinde bulunulmadığı, mahallinde yapılan araştırmada da adı geçen şahsın tanınmadığı tespit edilmiş olup, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23.11.2023 tarih, 2022/46 esas ve 2023/1141 karar sayılı dosyası ile kayyum atandığı, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1800 ada, 89 parsel sayılı 94,80 m2 mesahalı, Sultan Beyazıt Vakfından icareli “Arsa” vasıflı taşınmazın tamamının maliki İsmail oğlu İbrahim'in gaipliğine ve dava konusu taşınmazın İsmail oğlu İbrahim adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. maddesi gereğince Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, gaip yada mirasçıları hakkında malumatları olan kimselerin -6- aylık süre içinde mahkememizin 2024/170 Esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresi bildirmeleri ilan olunur.

İş bu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur. 21.11.2025

GAİP ADI SOYADI : İSMAİL OĞLU İBRAHİM

