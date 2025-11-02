T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/232

KARAR NO : 2024/480

SANIK :HÜSEYİN SAĞLAM, Hasan ve Hatice oğlu, 01/11/1977 PAZARCIK doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, PAZARCIK, Cengiztopel mah/köy nüfusunda kayıtlı. Halen, Villiers Le Bel /FRANSA CUMHURİYETİ adresinde oturur. TC kimlik no:52519412010

SUÇ : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ : 14/02/2024

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ŞİŞLİ

KARAR TARİHİ : 19/09/2024

Sanık hakkında "Hakaret" suçundan cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamasında mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle TCK 73/4 maddesi delaletiyle CMK 223/8 maddesi uyarınca kamu davasının DÜŞMESİNE, karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 31/10/2025

Basın No: ILN02325203