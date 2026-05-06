T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2024/203

KARAR NO: 2026/158

SANIK: MUSTAFA HAYDERİ, Mohammad Karım ve Fatema oğlu, 1990 Afganistan doğumlu, Gökalp Mah. 48 Sok.No.34/5 Zeytinburnu/ İstanbul adresinde oturur. YKN: 99124824616

SUÇ: Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

KARAR TARİHİ: 26/02/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Mustafa HAYDERİ hakkında, ''resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan'' suçundan TCK'nın 206/1. maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, bu haliyle sanık için yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu, sanığın savunması alınmamış ise de derhal beraat kararı verilmesi gereken hal bulunduğu anlaşıldığından, sanığın CMK'nın 193/2, 223/9 ve 223/2-a maddeleri gereğince BERAATİNE karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli kararın tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren2 hafta içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 03/05/2026

