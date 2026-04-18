T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2019/354

KARAR NO: 2026/85

DAVACI: K.H.

SANIK: BASİL İBO, Recibe ve İsmail oğlu, 1998 Suriye doğumlu, Suriye nüfusunda kayıtlı. Oruç Reis Mah. Ali Karahan Cad. No:22 Esenler/ İstanbul adresinde oturur.

GÖZALTI TARİHİ: 11/12/2016

TUTUKLAMA TARİHİ: 12/12/2016

TAHLİYE TARİHİ: 18/01/2017

SUÇ: Gece vakti, adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık

SUÇ TARİHİ: 24/10/2016

SUÇ YERİ: İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 03/02/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Gece vakti, adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, suçundan eylemine uyan TCK nun142/1-e maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 15/04/2026

