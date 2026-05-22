T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/690 Esas

KARAR NO : 2025/602

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohammad Hasan ve Gol Banou oğlu, 1960 doğumlu, BAHRAM MARZI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 04.05.2026

Basın No: ILN02474129