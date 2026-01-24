T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/173 Esas

KARAR NO: 2026/24

Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/01/2026 tarihli ilamı ile sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olup, Maoufaed Henkensietken ve Dürte Hamlenssietken oğlu, 1982 doğumlu müşteki SVEN LIANG HENKENSIEFKEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık müdafi tarafından sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin tirajı 50.000 üzeri bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.01.2026

