T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/393 Esas
DAVALI : ALİ KARAMANOĞLU
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 21/01/2027 günü saat: 09.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02562303