T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2025/181 Esas

DAVALILAR: YANİ KERİPİS

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dosyamıza davalı olarak eklenmenize, dava dilekçesi, BAM kararı ve son duruşma tutanağının tebliğine karar verilmiş olup ancak tebliğe yarar adresinizin bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, BAM kararı ve duruşma gününün tebliği için ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02442050