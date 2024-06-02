T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/745

KARAR NO : 2023/617

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında TCK 141/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis cezasına karar verilen Myalıkberdy Kakalıyev ( Nurverdı ve Abadanguzel oğlu, 17/09/1994 TÜRKMENİSTAN doğumlu.TC Kimlik No:99834585012 ) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 31/05/2024

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Basın No: ILN02042480