T.C. İSTANBUL 23. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İ L A N
 
Sayı: 2025/422 Esas

Davacı: MELİH SERİN

Davalı: NİLÜFER ŞENYARAR (TC:30271998638)

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalı arasında imzalanan kira sözleşmesine ilişkin olarak 2025 Yılı Mayıs ve Haziran aylarına ait kira bedellerinin ödenmediğini, borcunu ödemeyen davalı hakkında İstanbul 35. İcra Dairesinin 2025/22006 Esas sayılı icra dosyası ile takip başlatıldığını, davalının "Rumeli Hisarı Mahallesi, Arpacı Sokak, No:12, Burç Apartmanı, D:2 Sarıyer / İstanbul" adresinden tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının tebliğe elverişli adresinin bulunamadığı anlaşılmakla, Mahkememizce davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davalı NİLÜFER ŞENYARAR (TCKN:30271998638)'ın Mahkememizce 22/01/2026 günü saat 10:15'e bırakılan duruşmaya katılması ya da kendisini vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde H.M.K.'nin 317.maddeleri ile H.M.K.'nin 147.maddeleri kapsamında yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02366464