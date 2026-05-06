T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: 2025/79 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi Kocataş Mevkiinde bulunan 907 ada 9 parsel sayılı, 343,90 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 2/16 hisse maliki Fatma (Osman kızı), 2/16 hisse maliki Rakibe (Osman kızı), 2/16 hisse maliki Feride (Osman kızı), 4/16 hisse maliki Yusuf (Osman oğlu) ve 4/16 hisse maliki Emin(Osman oğlu) yönünden İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30.04.2013 tarih ve 2012/357 E. ve 2013/897 K. Sayılı ilamı ile TMK 427. Maddesi uyarınca en büyük mal memuru İstanbul Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğini, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş olup; TMK. 588. Maddesi gereğince taşınmaz hissedarlarından 2/16 hisse maliki Fatma (Osman kızı), 2/16 hisse maliki Rakibe (Osman kızı), 2/16 hisse maliki Feride (Osman kızı), 4/16 hisse maliki Yusuf (Osman oğlu) ve 4/16 hisse maliki Emin(Osman oğlu)'in gaipliklerine, taşınmazdaki söz konusu maliklerin hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2025/79 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur. 30/04/2026

Basın No: ILN02461259