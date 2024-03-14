  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:04:00 -

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2022/242 Esas
 
07/06/2023

Konu : Gaiplik ilanı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım Bürosu arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu Fatih, Hasan Halife Mahallesi, 439 pafta, 2029 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın maliki Hüseyin oğlu Habib'in gaip olması nedeniyle Fatih 2. Sulh Hukuk Hakimliğinin 29/01/2008 tarih ve 2007/538 esas sayılı kararıyla İstanbul Deftardarının kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı geçtiğinden bahisle Hüseyin oğlu Habib'in gaipliğine ve taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi istenmiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2022/242 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişilerin malik olduğu taşınmazın hazine adına tescil edileceği ilan olunur. 07/06/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02001425