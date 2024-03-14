T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/242 Esas

07/06/2023

Konu : Gaiplik ilanı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım Bürosu arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu Fatih, Hasan Halife Mahallesi, 439 pafta, 2029 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın maliki Hüseyin oğlu Habib'in gaip olması nedeniyle Fatih 2. Sulh Hukuk Hakimliğinin 29/01/2008 tarih ve 2007/538 esas sayılı kararıyla İstanbul Deftardarının kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı geçtiğinden bahisle Hüseyin oğlu Habib'in gaipliğine ve taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi istenmiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2022/242 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişilerin malik olduğu taşınmazın hazine adına tescil edileceği ilan olunur. 07/06/2023

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Basın No: ILN02001425