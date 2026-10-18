Sayı: 2024/1673 Esas

08.10.2026

Konu: İlan Hk.

Davacı, GÜVEN ÖZLEN ile Davalı, MUSTAFA ÖZLEN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1673 Esas sayılı dosyasında Davalı MUSTAFA ÖZLEN'e ilanen tebligat yapılmak üzere;

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DAVA DİLEKÇESİ:

DAVACI: Güven ÖZLEN

VEKİLİ: Av. Mehmet TAŞDEMİR

DAVALI: Mustafa ÖZLEN (Manfred EBERLEN)

KONU: Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR: Müvekkil Güven ÖZLEN dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alifakih Mahallesi, 1176 Ada, 251 Parsel 339 Pafta No'lu 1123.05 yüzölçümlü bağımsız bölüm No:14 olan gayrımenkule davalı ile birlikte iştirak halinde mülkiyeti söz konusudur. Müvekkilimize muris annesi Münevver TOY’dan miras yolu ile intikal etmiş bulunan mevzu bahis taşınmaz, taraflar arasında müştereken tapuda kayıtlı olup, taraflar bu taşınmaz üzerindeki ortaklıklarının giderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

TENSİP ZAPTI:

T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/1673 Esas

HAKİM : --

KATİP : --

DAVACI : GÜVEN ÖZLEN

VEKİLİ : Av. AYFER DEMİR

DAVALI : MUSTAFA ÖZLEN

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)

DAVA TARİHİ : 19/11/2024

...3-Tensip tutanağının dava dilekçesi ve ekleri ile birlikte davalıya tebliği ile,

a)HMK.nun 317. maddesi uyarınca davaya cevap verme süresinin tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA olduğu hususu ile süresi içerisinde cevap verilmezse HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların davalı tarafça inkar edilmiş sayılacağının İHTARINA,

b)HMK.nun 129/1 maddesinin b, c, ç, ğ bentlerinde kalan hususların cevap dilekçesinde eksik olması halinde bildirilen tarihten itibaren 1 HAFTALIKKESİN SÜRE içersinde eksikliğin giderilmesi ,aksi halde CEVAP DİLEKÇESİNİNVERİLMEMİŞ SAYILACAĞI hususlarının ihtarına şeklinde meşruhat verilmesine, ...

DURUŞMA ZAPTI:

T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2024/1673 Esas

CELSE NO : 3

CELSE TARİHİ : 22/09/2026

...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-İlanen tebligat işlemlerinin akıbetinin beklenilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 24/11/2026 günü saat 16:25 bırakılmasına karar verildi.

"Hususlarında;

İlanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren 2 hafta içinde dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde cevap dilekçesi ve delillerinizi sunmanız, tüm delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, delillerin toplanması için gerekiyorsa delil avansını da yatırmak zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

DAVALI

TC KİMLİK NO : 11956712800

ADI SOYADI : MUSTAFA ÖZLEN

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : MÜNEVVER

DOĞUM TARİHİ : 15/02/1942

DOĞUM YERİ : NAZİLLİ

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Basın No: ILN02572691