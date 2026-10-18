T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Konu: İlan Hk.
Davacı, GÜVEN ÖZLEN ile Davalı, MUSTAFA ÖZLEN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;
İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1673 Esas sayılı dosyasında Davalı MUSTAFA ÖZLEN'e ilanen tebligat yapılmak üzere;
"
DAVA DİLEKÇESİ:
DAVACI: Güven ÖZLEN
VEKİLİ: Av. Mehmet TAŞDEMİR
DAVALI: Mustafa ÖZLEN (Manfred EBERLEN)
KONU: Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR: Müvekkil Güven ÖZLEN dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alifakih Mahallesi, 1176 Ada, 251 Parsel 339 Pafta No'lu 1123.05 yüzölçümlü bağımsız bölüm No:14 olan gayrımenkule davalı ile birlikte iştirak halinde mülkiyeti söz konusudur. Müvekkilimize muris annesi Münevver TOY’dan miras yolu ile intikal etmiş bulunan mevzu bahis taşınmaz, taraflar arasında müştereken tapuda kayıtlı olup, taraflar bu taşınmaz üzerindeki ortaklıklarının giderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.
TENSİP ZAPTI:
T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/1673 Esas
HAKİM : --
KATİP : --
DAVACI : GÜVEN ÖZLEN
VEKİLİ : Av. AYFER DEMİR
DAVALI : MUSTAFA ÖZLEN
DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
DAVA TARİHİ : 19/11/2024
...3-Tensip tutanağının dava dilekçesi ve ekleri ile birlikte davalıya tebliği ile,
a)HMK.nun 317. maddesi uyarınca davaya cevap verme süresinin tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA olduğu hususu ile süresi içerisinde cevap verilmezse HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların davalı tarafça inkar edilmiş sayılacağının İHTARINA,
b)HMK.nun 129/1 maddesinin b, c, ç, ğ bentlerinde kalan hususların cevap dilekçesinde eksik olması halinde bildirilen tarihten itibaren 1 HAFTALIKKESİN SÜRE içersinde eksikliğin giderilmesi ,aksi halde CEVAP DİLEKÇESİNİNVERİLMEMİŞ SAYILACAĞI hususlarının ihtarına şeklinde meşruhat verilmesine, ...
DURUŞMA ZAPTI:
T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYI : 2024/1673 Esas
CELSE NO : 3
CELSE TARİHİ : 22/09/2026
...
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-İlanen tebligat işlemlerinin akıbetinin beklenilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 24/11/2026 günü saat 16:25 bırakılmasına karar verildi.
"Hususlarında;
İlanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren 2 hafta içinde dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde cevap dilekçesi ve delillerinizi sunmanız, tüm delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, delillerin toplanması için gerekiyorsa delil avansını da yatırmak zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
DAVALI
TC KİMLİK NO : 11956712800
ADI SOYADI : MUSTAFA ÖZLEN
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : MÜNEVVER
DOĞUM TARİHİ : 15/02/1942
DOĞUM YERİ : NAZİLLİ
#ilangovtr
Basın No: ILN02572691