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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-29 00:01:00 -

T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/263 Esas

20/02/2024

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ'nün mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri verilen ve mirasçılık belgesi istenen Muris Fikriye Ergül hakkında var ise hak sahiplerine son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarının bildirmeye çağrılması için TMK'nın 594 maddesi gereği 1 ay arayla 2 defa ilan yapılarak mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

MURİS

TCKN : 11290692684
ADI SOYADI : FİKRİYE ERGÜL
VEFAT TARİHİ : 25/05/2015

#ilangovtr

Basın No: ILN02009670