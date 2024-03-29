T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-03-29 00:01:00 -
T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2022/263 Esas
20/02/2024
Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ'nün mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Aşağıda bilgileri verilen ve mirasçılık belgesi istenen Muris Fikriye Ergül hakkında var ise hak sahiplerine son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarının bildirmeye çağrılması için TMK'nın 594 maddesi gereği 1 ay arayla 2 defa ilan yapılarak mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
MURİS
TCKN : 11290692684
ADI SOYADI : FİKRİYE ERGÜL
VEFAT TARİHİ : 25/05/2015
#ilangovtr
Basın No: ILN02009670