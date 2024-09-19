T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

GAİPLİK İLANI

Sayı: 2024/222 Esas

06/08/2024

Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu edilen İstanbul ili, Fatih (Eminönü) İlçesi, Çarşı Mahallesi, 2726 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın davalılar 1/9 hissesi verasette iştirak halinde Mehmet Abdülhalim Türkhan, 1/9 hissesi verasette iştirak halinde Halim kızı Rukiye, Halim oğlu İbrahim, Kerime oğlu Abbas Celal, Mehmet Abdulhalim Türkhan, Zeynep evlatları Fatma Tevhide, Ali Haydar, Salih, Emine evlatları Fatma Şerife, Nuriye Seza, Mehmet Ali oğlu Mehmet Sait Halim, Abbas Halim evlatları Emine Penbe, Tevfika Hamide, Zeynep Merzuha, Vicdan Nesibe, Fatma Kerime ve Nimetullah adlarına 08.11.1958 tarihi ile intikalen, 3/9 hissesi Prens Halim Paşa adına 03/08/1967 tarihi ile ipkaen kayıtlı toplam 5/9 hissenin iptali ile Harameyni Muhteremeyn Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebi ile açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın pay malikleri Mehmet Abdülhalim Türkhan,Halim kızı Rukiye, Halim oğlu İbrahim, Kerime oğlu Abbas Celal, Mehmet Abdulhalim Türkhan, Zeynep evlatları Fatma Tevhide, Ali Haydar, Salih, Emine evlatları Fatma Şerife, Nuriye Seza, Mehmet Ali oğlu Mehmet Sait Halim, Abbas Halim evlatları Emine Penbe, Tevfika Hamide, Zeynep Merzuha, Vicdan Nesibe, Fatma Kerime ve Nimetullah, Prens Halim Paşa'nın hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 22.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/222 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/08/2024

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Basın No: ILN02090821